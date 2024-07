Lulu Sun bate Emma Raducanu e faz história em Wimbledon

A grande surpresa em Wimbledon é a neozelandesa Lulu Sun, que neste domingo (7) derrotou a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open e favorita do público local. Após vencer três jogos no qualifying, a 123ª do mundo fez 2 sets a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 6/2. e garantiu uma inédita vaga nas quartas de final em sua segunda participação em um Grand Slam. Em janeiro, ela parou na primeira rodada do Australian Open, quando ainda jogava sob a bandeira da Suíça, país onde reside.