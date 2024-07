Recuperados

Dunga e esposa recebem alta após capotarem carro no Paraná

Casal teve ferimentos leves e ficou em observação até a manhã deste domingo (14). O teste do etilômetro não acusou consumo de álcool no ex-jogador, que voltava de viagem após visitar a neta recém-nascida no interior de São Paulo

14/07/2024 - 11h19min Atualizada em 14/07/2024 - 11h47min