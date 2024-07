Ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga e a esposa, Evanir Verri, capotaram o carro neste sábado (13), às 12h, no km 38 da BR-116, em Campina Grande do Sul, no Paraná. O casal foi resgatado com consciência e encaminhado ao Hospital Angelina Caron, localizado no município da região metropolitana de Curitiba.