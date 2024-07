Com o fim das copas continentais de seleções, os campeonatos nacionais vão começar em breve ou seguir com a disputa nos próximos dias. Dessa forma, jogadores como Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar — que fizeram história no futebol europeu —, vão retornar para suas equipes, que são de ligas alternativas, para disputar o segundo semestre de 2024.