Com neblina, expulsão e emoção até o fim, Chapecoense e Brusque empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (14) pela Série B do Campeonato Brasileiro. Olávio abriu o placar para o Brusque, que jogou com um a menos boa parte do segundo tempo. Com a vantagem numérica, a Chapecoense buscou a igualdade com Bruno Leonardo, já no fim. A partida, válida pela 15ª rodada, foi realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC).