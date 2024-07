O CRB conseguiu a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 1 o Coritiba, de virada, neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) pela 15.ª rodada. A vitória é um sinal de esperança para o time alagoano. No entanto, mesmo com o resultado positivo, a equipe se mantém na zona de rebaixamento: 17º lugar com 16 pontos. Já os paranaenses, que não vencem há quatro rodadas, contabilizam 20 pontos, e ocupam a 10.º posição.