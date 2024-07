A Ponte Preta derrotou o Mirassol por 4 a 2 nesta sexta-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi embalada pelo locutor do estádio com a música 'Pesadão', de Iza, em tom de provocação ao jogador Yuri Lima, que teria traído a cantora com ela grávida.