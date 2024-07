Novorizontino e Guarani fizeram um duelo paulista equilibrado neste sábado e empataram por 1 a 1 na Série B do Campeonato Brasileiro. Renato abriu o placar, mas Caio Dantas empatou para o time de Campinas, ambos no primeiro tempo. O jogo, válido pela 15ª rodada, foi realizado no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).