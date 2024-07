O Vila Nova é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente. Na tarde deste domingo, recebeu e venceu o Avaí, de virada, pelo placar de 2 a 1, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), em um duelo direto. O gol da vitória foi marcado por Henrique Almeida, ex-Grêmio, de voleio, aos 49 minutos do segundo tempo.