Com belos gols, todos de fora da área, o Botafogo arrasou o Atlético-MG pelo placar de 3 a 0, neste domingo (7), no encerramento da 15ª rodada do Brasileirão. A equipe carioca aproveitou a vantagem numérica ao longo da maior parte do jogo para impor seu domínio no Engenhão, no Rio de Janeiro, e confirmar seu bom momento na temporada.