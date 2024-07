Mesmo jogando com um time misto, o Athletico-PR aproveitou o mau momento do Atlético-GO e venceu, de virada, por 2 a 1, neste domingo (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). O Atlético-GO terminou a partida com 10 jogadores em campo porque Derek foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo por uma cotovelada em Mateo Gamarra.