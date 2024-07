O Palmeiras perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no Engenhão, no Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. A partida foi uma das melhores do Brasileirão até então, com apresentação de alto nível técnico de ambas equipes. O clima violento e lamentável que precedeu o jogo, entre acusações de John Textor, réplicas de Leila Pereira e ameaças de torcedores botafoguenses, foi superado pelo futebol.