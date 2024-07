Nem a fama do Bahia de ser o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com sete vitórias em sete jogos, assustou o Cuiabá que foi até a Arena Fonte Nova, neste sábado, e venceu o time baiano por 2 a 1 pela 17.ª rodada. De quebra também derrubou uma longa série invicta de 20 jogos sem derrota do rival baiano diante de sua torcida (18 vitórias e dois empates nesta temporada).