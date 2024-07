Com um início fulminante, o Bahia mostrou que pretende brigar por coisas grandes no Brasileirão ao ganhar do Athletico-PR, por 3 a 1, em plena Ligga Arena, na abertura da 16ª rodada. A segunda vitória como visitante coloca o time provisoriamente no G-4, com os mesmos 30 pontos de Palmeiras e Botafogo, ficando atrás nos critérios de desempate. O Flamengo lidera o campeonato com 31.