A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou nesta segunda-feira (8) os convocados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A lista conta com 43 nomes, sendo 15 classificados com índice olímpico. Os demais carimbaram vaga via ranking olímpico, que teve a janela de pontuação encerrada no dia 30 de junho. O Pinheiros (SP) é o clube com mais atletas, 16 no total.