As polêmicas de John Textor, o bilionário de Hollywood que é dono do Botafogo; ouça o podcast

Novo episódio fala sobre as acusações de manipulação de resultados, feitas pelo norte-americano, e as polêmicas envolvendo Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que é o adversário do Botafogo na Libertadores

23/07/2024 - 18h13min