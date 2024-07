Depois de ter trabalho no primeiro set, o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, venceu o australiano Aleksandar Vukic (69º) nesta quarta-feira (3) e se classificou para a terceira rodada de Wimbledon. O atual campeão fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (5), 6/2 e 6/2, em uma hora e 48 minutos de partida.