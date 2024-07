A norte-americana Coco Gauff, número 2 do mundo, avançou à terceira rodada do torneio de Wimbledon ao vencer sem dificuldades a jovem romena Anca Todoni (142ª), de 19 anos, nesta quarta-feira (3), por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 66 minutos.