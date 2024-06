O Brasil ficou com o vice-campeonato do torneio de duplas masculinas do WTT Contender de Mendoza, na Argentina. Neste domingo (12), Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foram à mesa para a grande final, mas foram superados pelos argentinos Santiago Lorenzo e Horácio Cifuentes, dupla número 73 do ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 11/7, 8/11 e 11/8.