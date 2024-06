O primeiro domingo de Eurocopa reservou aos espectadores três grandes jogos: dois do Grupo C e um do Grupo D. No terceiro dia da principal competição de seleções do continente, Holanda, Polônia, Dinamarca, Eslovênia, Sérvia e Inglaterra estrearam. A primeira e a última confirmaram seu favoritismo. Já a Dinamarca não conseguiu superar a Eslovênia, que não disputava o torneio desde 200o.