Campeã em 1988, a Holanda começou a Eurocopa-2024 com vitória de virada sobre a Polônia por 2 a 1, neste domingo (16), no Volkspark, em Hamburgo, invadida por torcedores holandeses, que pintaram as ruas de laranja. Buksa abriu o marcador, mas Gakpo e Weghorst comandaram o triunfo da equipe do técnico Ronald Koeman.