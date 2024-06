A gaúcha Tatiana Weston-Webb deu adeus à etapa de El Salvador da WSL, neste sábado (8), nas quartas de final da competição. Ela foi superada por Caitlin Simmers, que com o resultado, assumiu a liderança do ranking. A norte-americana obteve uma nota 13,83 contra 10,10 da surfista brasileira. A disputa teve um início favorável à Tati. Ela emplacou um 5,17 contra uma nota 3,00 da adversária. A partir daí, no entanto, o cenário mudou.