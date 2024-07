Sem Messi, Argentina confirma favoritismo e derrota o Peru 

Já classificada às quartas de final da Copa América, a seleção argentina confirmou o favoritismo e derrotou o Peru neste sábado (29), por 2 a 0, encerrando a fase de grupos com 100% de aproveitamento. A atual campeã do mundo não contou com Lionel Messi, poupado por causa de dores, além de outros jogadores importantes, como Romero, De Paul e Mac Allister. Mas o combinado albiceleste não precisou fazer muita força para vencer o fraco time peruano. Lautaro Martínez, com dois gols no segundo tempo, garantiu a vitória aos argentinos.