A delegação gaúcha embarcou, nesta segunda-feira (25), rumo a São Paulo para a disputa das Paralimpíadas Escolares. Com apoio da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, o Rio Grande do Sul terá 145 representantes — entre atletas e comissão técnica — no evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), entre 26 e 29 de novembro.