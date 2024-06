Éder Militão pode ser a novidade na escalação da Seleção Brasileira para a estreia na Copa América, na segunda-feira (24), às 22h, contra a Costa Rica. O zagueiro voltou ao time titular no treinamento realizado na última sexta, no campo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele foi a única novidade, no lugar de Beraldo, na comparação com o time usado no amistoso contra os Estados Unidos.