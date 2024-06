Dois jogos do Grupo A e um do B abriram a segunda rodada da Eurocopa nesta quarta-feira (19), na Alemanha. Em Hamburgo, Croácia e Albânia ficaram no 2 a 2, ambas somando seu primeiro ponto na principal competição europeia de seleções. Em Stuttgart, os donos da casa venceram a Hungria por 2 a 0 e garantiram a classificação antecipada às oitavas de final. Fechando o dia de partidas, Escócia e Suíça empataram em 1 a 1.