A Euro é um espetáculo dentro de campo, mas também expõe um continente em chamas fora dele por questões políticas e ressentimentos antigos. Nesta terça-feira (18), torcedores de Turquia e Geórgia trocaram socos no Signal Iduna Park, em Dortmund. Os jogadores georgianos ignoram as recomendações do governo, pró-Rússia, e pregam abertamente a adesão à União Europeia.