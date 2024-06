Criada em 1916, como Campeonato Sul-Americano, a Copa América está de volta aos Estados Unidos depois de oito anos. Em 2016, a Conmebol - Confederação Sul-Americana de Futebol - realizou a competição no país da América do Norte para celebrar o Centenário do torneio. Agora, o evento também serve de modelo para os jogos da Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto por americanos, mexicanos e canadenses.