Responsável por três das 21 medalhas conquistadas pelo País nos Jogos Olímpicos de Tóquio (todas de prata), a confiança de que o skate brasileiro volte a brilhar em Paris-2024 é grande e o presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), Eduardo Musa, aposta que mais uma vez conseguirá levar 12 representantes para a competição - são 23 atletas buscando vaga. A definição ocorre entre os dias 18 e 23 de junho no Olympic Qualifier Series (OQS), em Budapeste, na Hungria, última etapa do classificatório e com pontuação bem alta aos melhores.