Em um jogo repleto de alternativas e com oito gols, o Paysandu superou o Ituano por 5 a 3, neste sábado (15), no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Os dois times brigavam para deixar as últimas posições, assumiram um jogo agressivo e proporcionaram um confronto com muita emoção.