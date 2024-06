O britânico Lando Norris, da McLaren, precisou de apenas uma volta rápida, já no fim, para fechar no topo do primeiro treino do GP do Canadá, atrapalhado e reduzido por causa da forte chuva em Montreal, e que ainda ficou paralisado com bandeira vermelha. Carlos Sainz Jr e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram as três primeiras colocações.