O brasileiro Hugo Calderano está na semifinal do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia. A competição é válida pelo circuito mundial de tênis de mesa e oferece 600 pontos no ranking e US$ 10 mil (R$ 53,7 mil) ao campeão. O jogador de 27 anos ocupa a sexta posição na classificação da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTFD) e é o segundo cabeça de chave da competição. Neste sábado (15), ele igualou sua campanha da temporada passada, quando também ficou entre os quatro melhores do torneio.