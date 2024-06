O Comitê Olímpico do Brasil (COB) pediu um convite à World Rowing (Federação Internacional de Remo), para os gaúchos Piedro Tuchtenhagen e Evaldo Becker poderem competir nos Jogos Olímpicos de Paris, no próximo mês. A dupla deixou de disputar o pré-olímpico da modalidade, última chance para conquistar a vaga olímpica, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.