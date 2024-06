Apesar de ser considerada a Rainha do Futebol, com inúmeros feitos dentro de campo, Marta não está garantida nos Jogos Olimpicos de Paris-2024. Aos 38 anos, a atacante enfrentou seguidos problemas físicos nos últimos anos e perdeu espaço na Seleção Brasileira. Por essa razão, a veterana comemorou a oportunidade que recebeu nos amistosos com a Jamaica e garantiu estar focada em buscar a vaga para disputar os Jogos pela sexta vez na carreira.