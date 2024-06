Uma das apostas do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, onde buscaria seu terceiro pódio, Thiago Braz não poderá competir na França. O campeão olímpico da Rio-2016 e bronze em Tóquio-2020 no salto com vara está suspenso pela World Athletics (Federação Internacional de Atletismo) por 16 meses. A decisão foi anunciada na última semana, após o painel da Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) analisar o caso e ouvir a defesa do atleta. O julgamento foi realizado em Londres e durou dois dias. A contaminação de suplementos teria ocorrido em uma farmácia de manipulação com sede em Porto Alegre.