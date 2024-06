Em um grupo com França e Holanda, a Áustria surpreendeu e terminou na primeira posição. A Chave D da Eurocopa 2024 foi diferente do que se imaginava e teve o cenário mudado nesta terça-feira (25), na disputa da última rodada. A Áustria venceu a Holanda por 3 a 2 e ficou em primeiro por conta do empate em 1 a 1 entre França e Polônia.