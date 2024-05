O futebol está de luto. O zagueiro Afonso Rossa, da equipe sub-20 do Águia de Marabá, morreu neste sábado (18), momentos antes do duelo contra o Carajás. Natural de Porto Alegre, ele teria passado mal após o almoço e sofrido um mal súbito no Estádio Rosenão, em Parauapebas. A informação foi confirmada pelo ge.