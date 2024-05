O retorno do influenciador Whindersson Nunes aos ringues será no dia 20 de julho deste ano. Ele vai enfrentar o boxeador profissional indiano Neeraj Goyat, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos. A luta faz parte do card promovido pela Netflix em parceria com a MVP (Most Valuable Promotions), que tem como luta principal Jake Paul x Mike Tyson.