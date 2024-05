Chegou ao fim a passagem do técnico Léo Condé no Vitória. O clube baiano decidiu por sua saída nesta terça-feira e agora procura um substituto para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele ficou marcado por levar o clube baiano ao seu primeiro título nacional ao ser campeão da Série B na temporada passada. Ao todo, foram 74 partidas com 36 vitórias, 15 empates e 23 derrotas.