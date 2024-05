O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, a sua quinta vitória em sete corridas realizadas, aumentando a sua liderança no Mundial de Fórmula 1, neste domingo (19) no circuito de Ímola, na Itália, em que resistiu ao assédio do britânico Lando Norris (McLaren).