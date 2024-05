Com remotas chances de obter uma vaga nos torneios europeus, o Manchester United venceu o Newcastle por 3 a 2, nesta quarta-feira, em pleno Old Trafford, e amenizou a crise que tomou conta do clube nos últimos tempos. Com o resultado, a equipe do técnico Erik Ten Hag chegou aos 57 pontos, igualou a pontuação do seu rival, e aparece na oitava colocação uma abaixo do Newcastle.