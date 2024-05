O Brasiliense conseguiu algo inusitado neste domingo (12). O time perdeu o técnico e sua comissão técnica no intervalo em uma partida pela Série D, mas venceu o jogo com o médico da equipe como interino no segundo tempo. A equipe venceu o Real Brasília por 2 a 1, com o gol decisivo marcado nos minutos finais da partida.