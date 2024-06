A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, estreou em Roland Garros nesta terça-feira (28) com uma vitória tranquila sobre a jovem russa Erika Andreeva, 100ª do classificação da WTA. Com facilidade, ela fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 68 minutos de partida.