A bielorrussa Aryna Sabalenka venceu a ucraniana Dayana Yastremska, 33ª do ranking da Women's Tennis Association (WTA), neste domingo (12) e avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Roma. A número 2 do mundo fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 26 minutos de partida.