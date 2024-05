O brasileiro Thiago Monteiro precisou salvar um match point para avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Roma. Ele venceu neste domingo (12) o sérvio Miomir Kecmanovic, 58º do mundo, por 6/2, 4/6 e 7/6 (6) e terá como próximo adversário o vencedor do jogo entre o norte-americano Ben Shelton e o chinês Zhizhen Zhang, que se enfrentam neste domingo.