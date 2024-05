Ronaldinho Gaúcho relembrou o gostinho de jogar futebol no Maracanã, marcar gols e ser ovacionado pela torcida. O ex-Grêmio e ídolo da Seleção Brasileira foi o grande nome do Futebol Solidário, evento beneficente que aconteceu na tarde deste domingo (26) em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Com informações do ge.globo.