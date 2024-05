O Indiana Pacers se manteve invicto nos playoffs da NBA atuando no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. Na noite desta sexta-feira, derrotou o New York Knicks por 116 a 103 e continuou vivo na busca por vaga na decisão da Conferência Leste. O resultado empatou em 3 a 3 a série melhor de sete jogos e levou a disputa para o sétimo e decisivo confronto, marcado para domingo, às 16h30, pelo horário de Brasília, no Madison Square Garden, em Nova York.