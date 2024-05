O espanhol Jorge Martin conquistou a pole position da etapa da França de MotoGP neste sábado (11) com um novo recorde no circuito de Le Mans. A sessão classificatória foi conturbada, com quedas de Martin e do italiano Francesco Bagnaia, que conseguiu o segundo tempo, na parte final do treino. O espanhol Maverick Viñales completa a primeira fila.