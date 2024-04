Após uma classificação surpreendente que corou Marc Márquez como pole position, a corrida sprint foi ainda mais maluca em Jerez de la Frontera. Com a pista úmida em alguns pontos específicos, 14 corredores acabaram sofrendo queda, inclusive o espanhol que liderava a Etapa da Espanha da MotoGP. Com isso, o atual líder do campeonato Jorge Martín acabou vencendo a sprint e abrindo ainda mais vantagem na ponta.