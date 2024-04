Na melhor corrida do ano, Maverick Viñales (Aprilia) venceu, neste domingo, a etapa das Américas de Moto GP, no circuito de Austin, Texas, nos Estados Unidos. O espanhol voltou a ser o primeiro colocado em uma prova após três anos de jejum. Após 163 corridas na principal categoria do motociclismo, Viñales soma dez vitórias e 35 pódios.